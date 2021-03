Isola dei Famosi, "c'è già voglia di sco***". Incubo (spinto) per Elisa Isoardi, dopo nemmeno 24 ore... Bomba di Dagospia

16 marzo 2021 a

All'Isola dei Famosi di Ilary Blasi è stato subito tempo di gaffe. Ed è subito stata "passione". O meglio, "passionaccia". Già, perché nel mirino del naufrago Ferdinando Guglielmotti ( vi raccontavamo la vicenda in questo articolo ) ci è finita subito, a tempo record, la meravigliosa Elisa Isoardi, la conduttrice Rai a sua volta naufraga nel reality di Canale 5 iniziato nella serata di ieri, lunedì 15 marzo.

Già, perché il Visconte Guglielmotti ci ha messo pochi minuti a confidarsi con la Blasi, alla quale ha ammesso di essere molto attratto dalla ex compagna di Matteo Salvini. E ancora, ha aggiunto di essere esperto di tantra yoga, e soprattutto di sesso tantrico, sdoganato diversi anni fa dalla popstar britannica Sting. Insomma, si è esposto. E parecchio.

Guglielmotti, discretamente fuori controllo, ha aggiunto: "Io amo la donna in maniera tantrica. Voglio dare amore per un giorno intero". Parole pesanti. E così, una volta tornato in Palapa, ecco che da parte della Isoardi è piovuta, a tempo altrettanto record, una replica glaciale tutta per Guglielmotti: "Persona raffinatissima però a me fa un po’ paura questa roba del tantrico... Quindi direi che abbandono qui". Insomma, subito due di picche.

Fin qui la cronaca. E che c'è da aggiungere? Presto detto, il titolo dato a Dagospia a questa curiosa vicenda. Rilanciando l'articolo di liberoquotidiano.it, con il suo stile graffiante, Dago infatti titola: "Neanche so' sbarcati che all'Isola dei famosi c'è già voglia di sc***. Fernando Guglielmotti marca stretto Elisa Isoardi spacciandosi per un esperto di sesso tantrico", conclude Dagospia. Insomma, un titolo che come sempre lascia ben poco spazio e margine all'immaginazione.

