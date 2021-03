Isola dei famosi. Elisa Isoardi crolla: "Abbandono qui". Corteggiamento spinto, il disastro di Guglielmotti: finisce in disgrazia

16 marzo 2021 a

Ha quasi un mancamento, Elisa Isoardi, o forse un beffardo colpo di sonno. La prima giornata all'Isola dei famosi della ex conduttrice della Prova del cuoco si conclude con un colpo di scena. Il collega naufrago Ferdinando Guglielmotti ci prova con lei, e la bella Elisa non la prende benissimo. Ilary Blasi, maliziosamente, lanciato una clip in cui il Visconte rivela di essere attratto dalla ex compagna di Matteo Salvini e di essere esperto di tantra yoga, e soprattutto di sesso tantrico, sdoganato diversi anni fa dalla popstar britannica Sting. Una pratica famosa, presso il volgo, perché capace di "espandere" le capacità sessuali della coppia, sia per intensità sia pe durata.

"Io amo la donna in maniera tantrica - sottolinea il nobile Guglielmotti, con tono mellifluo e forbito -. Voglio dare amore per un giorno intero". Tornati in Palapa (che la Blasi ha goffamente introdotto come "pat***a", a conferma di come la prima puntata dell'Isola sia stata un capolavoro trash ai confini con la censura, viene chiesta una reazione alla Isoardi. Che sia interessata al corteggiamento elegante del Visconte? Replica glaciale: "Persona raffinatissima però a me fa un po’ paura questa roba del tantrico…Quindi direi che abbandono qui".

L'atteggiamento del naufrago nei confronti di Elisa non è andato giù agli altri concorrenti. Particolarmente dura Angela Melillo, che l'ha definito senza mezzi termini "il maggiordomo della Isoardi". Insomma. nemmeno un giorno in Honduras e sembrano già saltati nervi ed equilibri nel gruppo. "Lui più che nobile direi il maggiordomo di Elisa - incalza la Melillo -. Ilary, in questi giorni che siamo stati insieme non faceva altro che dire Elisa di qua Elisa di là. Ci sono pure io... Magari potrebbe offrire pure a me dell’acqua, no?". E Tommaso Zorzi, opinionista in studio, mette in guardia la Isoardi: "Fossi in lei non cederei alle lusinghe di Ferdinando…Ora come ora io lui non l’ho capito...".

