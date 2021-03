Otto e Mezzo, Alessandro Sallusti contro Michela Murgia: "Meglio Draghi che Arcuri"

17 marzo 2021 a

Bastano poche battute ad Alessandro Sallusti per smentire Michela Murgia. Ospiti entrambi di Lilli Gruber su Otto e Mezzo la scrittrice ha dimostrato di non vedere come fumo negli occhi solo Matteo Salvini. Nel mirino della Murgia ci finisce infatti anche Mario Draghi: "Il suo problema è che non comunica - ha esordito su La7 -, il premier dopo lo stop ad AstraZeneca avrebbe dovuto spiegare quanto stava accadendo in una conferenza stampa". E ancora: "Questo episodio farà durare meno la luna di miele, altro che cento giorni".

Immediata la replica del direttore de Il Giornale: "Come avrebbe potuto giustificare una scelta diversa? Gli italiani si fidano più di Draghi che di Arcuri". Poi Sallusti ha ricordato come la decisione sullo stop delle dosi del colosso-anglosassone spetti all'Ema e non al governo italiano. "Io credo che in questo momento l'esecutivo abbia preparato due piani, uno A e uno B, quindi aspettiamo e vediamo domani. Solo dopo questo, se Draghi non spiega perché è d'accordo con Angela Merkel o meno, darò ragione alla Murgia".

Anche Massimo Galli, ospite della Gruber nella puntata del 17 marzo, ha ribadito che la decisione è nelle mani dell'Ema e che da loro si aspetta solo una mossa: "Mi aspetto che l'Ema dica che non c'è nesso di causalità con gli eventi avversi. La sospensione è stata un errore". Non per questo l'infettivologo rinuncia alle frecciatine: "Sui vaccini l'Europa ha fatto più volte cilecca. La decisione sulla sospensione di AstraZeneca la doveva prendere l'Ema! Questo vaccino costa molto meno".

