Striscia la Notizia, Ezio Greggio mai visto: "Blaterano ancora? Draghi ne ha mandati a casa troppo pochi". Covid, un massacro

In questo momento, Ezio Greggio si sta godendo delle meritatissime vacanze. A Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5, infatti lui ed Enzo Iacchetti hanno passato il testimone della conduzione a Gerry Scotti e a Francesca Manzini. Greggio, ora, si trova a Montecarlo, la città in cui vive. E direttamente dal principato, ha pubblicato un durissimo sfogo su Instagram, nel primo giorno della memoria delle vittime del coronavirus, parole con cui ha ricordato le drammatiche immagini dei camion pieni di bare in fila a Bergamo, le foto che ci sconvolsero ormai un anno fa.

E Greggio non usa giri di parole: "Quest’immagine rimarrà in tutti noi un ricordo indelebile della morte di tante persone strappate all’affetto delle proprie famiglie da un nemico invisibile, subdolo, letale che è penetrato nelle loro vite di nascosto", premette il conduttore. Dunque, l'accusa: "In Italia ci sono ancora persone come politici, funzionari pubblici, esperti, virologi che non vedevano il problema e invece hanno sbagliato tutto", picchia durissimo Ezio Greggio.

Già, un anno dopo in molti, troppi, sembrano ancora brancolare nel buio nel contrasto alla pandemia. Siamo alle prese con la terza ondata, le terapie intensive sono piene, gli italiani chiusi in casa. E forse proprio per questa situazione, Greggio aggiunge: "Ma questi con che coraggio blaterano ancora, ricoprono incarichi? Troppo pochi Mario Draghi ne ha mandati a casa!!!", aggiunge. Parole pesantissime. Uno sfogo inconsueto, per Ezio Greggio. Il quale non fa nomi. Ma per certo, a qualcuno, fischieranno le orecchie...

