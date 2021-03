Isola dei Famosi, Akash Kumar travolto da uno scandalo: "Operazione illegale", cos'ha combinato agli occhi

18 marzo 2021 a

L’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi tornerà stasera, giovedì 18 marzo, con il secondo appuntamento settimanale dopo l’esordio di lunedì scorso. Uno dei naufraghi più discussi di questi primi giorni è stato sicuramente Akash Kumar, che si è fatto notare per tre cose principalmente: la discussione avuta subito con Tommaso Zorzi - che veste i panni dell’opinionista dopo aver vinto il Grande Fratello Vip -, la polemica sul colore dei suoi occhi che sarebbe stato ritoccato grazie a un’operazione e la curiosità sul fatto che abbia partecipato a tre programmi televisivi con altrettanti nomi diversi.

Gli occhi di ghiaccio del modello non sono naturali, ne è sicuro anche Giacomo Urtis che, ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, ha portato nuove prove: la conduttrice le ha mostrate, si tratta di due foto dalle quali emerge un evidente cambio di colore degli occhi, che precedentemente erano scuri. Urtis, che di mestiere fa il chirurgo estetico, ha messo in guardia su questo tipo di intervento: “È pericoloso, a lungo termine può causare il glaucoma”.

La d’Urso, che inizialmente non voleva credere alle voci secondo cui Akash si sarebbe ritoccato il colore degli occhi sottoponendosi a un intervento, ha iniziato ad avere qualche dubbio: “Veramente choccante”, ha dichiarato vedendo le immagini. Tra l’altro Urtis ha sottolineato che questo tipo di intervento non è consentito in Europa per la loro pericolosità.

