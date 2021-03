Isola dei Famosi, "ha acceso il fuoco con l'assorbente". Pazzesco, naufraga subito squalificata: un gesto "horror"

18 marzo 2021 a

L’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi ha esordito col botto lo scorso lunedì e oggi, giovedì 18 marzo, è già pronta per tornare in onda con il secondo appuntamento settimanale. Nel frattempo alcuni concorrenti hanno rischiato la squalifica nonostante il reality sia appena iniziato: si tratta in particolare di Fariba Tehrani, che si trova sulla Parasite Island insieme a Ubaldo Lanzo. I due sono seguiti dall’esperto Marco Maddaloni, dato che si trovano in condizioni estreme e devono imparare gradualmente a sopravvivere.

Pare però che Fariba abbia imbrogliato, utilizzando un assorbente (non si sa in che modo) per accendere il fuoco. Immediatamente è arrivato un comunicato della produzione dell’Isola, che ha minacciato lei e il suo compagno di avventura di rispedirli a casa: “Avete acceso il fuoco con un assorbente, materiale che non esiste in natura. Per questo motivo dovete spegnerlo immediatamente, pena espulsione definitiva dall’Isola”. Ovviamente i due naufraghi hanno obbedito subito al comunicato dell’Isola e tutto è tornato alla normalità.

Ma ovviamente l’episodio è diventato immediatamente virale sui social, con tantissimi fan del reality dei naufraghi che sperano di vedere stasera durante la diretta il momento in cui Fariba e il compagno hanno acceso il fuoco con l’aiuto di un assorbente. Tra l’altro proprio la mamma di Giulia Salemi 24 ore prima era stata protagonista di un momento complicato: “Ho paura, non dormo stanotte”, aveva confidato dopo aver visto un serpente.

