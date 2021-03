Otto e Mezzo, Andrea Scanzi: "Mario Draghi deve spiegare perché ha bloccato AstraZeneca, grave errore politico"

18 marzo 2021 a

Come farà il governo presieduto da Mario Draghi a ricostruire la fiducia attorno al vaccino di AstraZeneca dopo la sospensione immotivata che ha scatenato il panico? Lo ha chiesto Lilli Gruber a Andrea Scanzi, ospite in collegamento a Otto e Mezzo su La7. “Deve fare ciò che ha fatto molto poco, ovvero parlare e spiegare, possibilmente dicendo la verità”, è stata la risposta del giornalista del Fatto Quotidiano, che poi ha aggiunto: “A me ha sempre convinto poco questa grande liturgia celebrativa di Draghi che non deve parlare perché è sobrio e sopra tutto. Sarebbe vero se non fossimo dentro una pandemia”.

Inoltre Scanzi ha sottolineato che rispetto a quando è stata decisa la sospensione del vaccino di AstraZeneca non abbiamo scoperto nulla di nuovo, con l’Ema che oggi ha ribadito che i benefici sono superiori ai rischi e che nessun caso controverso può essere certamente collegato al vaccino: “Allora bisogna riconoscere che questo è stato il primo errore politico del nuovo governo che impatta profondamente sulla nostra vita. Se domani facessimo la domanda agli italiani sul vaccino di AstraZeneca, i no schizzerebbero rispetto a 3-4 giorni fa. Bisogna quindi spiegare perché si è presa quella decisione, che è stata politica e in totale controtendenza ad esempio dell’Inghilterra”.

“Io faccio fatica a fare i complimenti a Boris Johnson”, ha dichiarato Scanzi che poi ha aggiunto: “Ma dopo aver sbagliato tutto nei primi mesi ha improntato il piano vaccinale in un’ottima molto pragmatica, cioè si vaccina il più possibile perché qualche caso dubbioso e un po’ a rischio c’è, questa è la medicina. Draghi - ha chiosato - ci deve dire perché ha sospeso la vaccinazione, il cazzotto arrivato agli italiani è grosso, parlo di persone comuni che adesso legittimamente hanno più paura di quanto non l’avevano una settimana fa”.

