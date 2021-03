Uomini e Donne, Gemma Galgani in studio conciata così: prego? Sconcerto dalla De Filippi, si scatena il caos

19 marzo 2021 a

Accade di tutto a Uomini e donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Dopo la pausa, la puntata di oggi si preannuncia ricchissima. Va in onda una clip sulla sfilata di Gemma Galgani che veste i panni di Charlize Theron nella pubblicità di J’adore Dior. Succede di tutto: Gemma confessa di sentirsi sola. Il suo amore con Sirius, il baby corteggiatore, è finito male. E anche con Maurizio non ha avuto chances.

Ma vuole riprovarci e decide di andare in fondo con Maurizio. Sembra che tra loro ci sia intesa. Infatti si sentono tra messaggi e chat. “C’è feeling”, dice una fonte segreta. Tina Cipollari e Gianni Sperti intervengono a gamba tesa: non comprendono come mai Gemma sia tornata da Maurizio, visto che Gemma era sicura del rapporto con lui. Intanto, la De Filippi indagherà su Maurizio chiedendo se fosse stato contattato da un’agenzia. Lui nega.

La De Filippi cambia argomento e archivia la faccenda. Secondo i ben informati potrebbe arrivare in studio persino Nicola Vivarelli (e sarebbe un colpaccio). Ma non si conoscono ancora dettagli. Sirius, ex corteggiatore di Gemma, pare che sia tornato in Italia dopo una missione sulle navi all’estero, dove lavora come marinaio. E se Gemma, all’improvviso, lo rivedesse in studio? Un vero colpo.

