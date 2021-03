Striscia la Notizia, "naturalmente tutto finto": strepitosa gaffe di Barbara Palombelli col suo inviato, veleno del tg satirico

19 marzo 2021 a

Scivoloni, errori, sfondoni, gaffe e imbarazzo. C'è tutto questo in "Visti da voi", il consueto servizio di Striscia la Notizia sugli intoppi della settimana televisiva. L'ultimo appuntamento con la rubrica è stato proposto nella puntata del tg satirico in onda su Canale 5 giovedì 18 marzo, puntata condotta da Gerry Scotti e Francesca Manzini. E le risate sono assicurate.

Si inizia con la strepitosa gaffe di Barbara Palombelli a Stasera Italia, il programma di Rete 4, in cui "rassicura i telespettatori sull'incolumità dell'inviato Federico Gatti", il suo inviato. Già, perché alle spalle del giornalista ecco sfrecciare degli autobus. E il punto è che la Palombelli non credeva al fatto che fossero vero: "Naturalmente è un chroma-key", spiega la Palomba, citando la tecnica di costruzione digitale degli sfondi. Ma a smentirla è lo stesso Gatti: "No, è Oxford circus". Insomma gli autobus erano veri. E la voce fuori campo di Gerry Scotti commenta tagliente: "Evidentemente la Palombelli è troppo abituata a Forum, dove è tutto costruito".

Si passa poi a SportMediaset, dove la conduttrice presenta "l'omaggio all'eccellenza italiana delle Freccerosse". Peccato che fossero le Frecce Tricolori, insomma non dei treni ma la pattuglia acrobatica dell'aeronautica. E dopo aver lanciato il servizio, fuorionda, si dispera per la gaffe. E ancora il Tg5, dove la mezzobusto Costanza Calabrese chiama "Vittoriano" il Vittoriale, la celebre abitazione di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Bocciata.

Infine, il "focus" su Laura Pausini. Al TgLa7, Adriana Bellini parla di nomination all'Oscar, dove appunto è stata candidata... "Laura Pasini", così come la chiama la giornalista. E, con sorpresa, scopriamo che anche Elena Guarnieri al Tg5 la chiama "Pasini". "Laura dovrebbe aggiornare Marco se ne è andato... se ne è andata anche la U", conclude Gerry Scotti con una freddura.

Striscia la Notizia, "Visti da voi": ecco il servizio

