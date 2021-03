L'Eredità, lo sconcerto di Flavio Insinna: "Addirittura? Sei sicuro?". Il campione fa lo spaccone, fine tragicomica su Rai 1

19 marzo 2021 a

a

a

Grande delusione per Giuseppe, il nuovo campione del quiz condotto da Flavio Insinna su Rai 1, L'Eredità. Durante il gioco finale, la ghigliottina, il concorrente era così sicuro della parola vincente, che l'ha scritta sul cartoncino prima ancora che finisse il tempo a sua disposizione. Il padrone di casa è rimasto piuttosto sorpreso dalla velocità del campione. Anche perché di solito i concorrenti si prendono tutto il tempo necessario, alla fine del programma, per indovinare la parola vincente. “Addirittura hai già scritto la parola? Non vuoi ripensarci? Puoi farlo fino al gong”, ha chiesto allora Insinna.

"Mi oppongo": la campionessa de L'Eredità spiazza Flavio Insinna, gelo in studio

Giuseppe, però, era convinto della sua risposta e quindi ha scelto di non cambiarla. Tuttavia, la parola che lui aveva scritto si è rivelata poi sbagliata. I cinque termini da legare erano: arte, tornare, fuori, pane e scarpe. E la risposta data dal neocampione era "parte". Dopo il dispiacere per la sconfitta, Flavio Insinna ha cercato di far capire a Giuseppe qual era la parola corretta dandogli un sesto indizio, "formaggio".

"Per me è stata una lezione". Martina gela Flavio Insinna e spenna la Rai: quanti soldi si mette in tasca

Solo a quel punto il concorrente ha indovinato la parola che avrebbe potuto farlo vincere, "forma". Giuseppe ha perso così la possibilità di portarsi a casa gli oltre 60mila euro conquistati fino a quel momento. Tuttavia potrà riprovarci nella prossima puntata, se solo riuscirà a difendere il suo titolo di campione. Per sdrammatizzare, infine, il conduttore riferendosi al concorrente ha detto: "La prende sul ridere".

"Un po' come te stasera". Flavio Insinna, sfugge un indizio proprio davanti alla campionessa (e lei vince un sacco di soldi)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.