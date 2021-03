Isola dei Famosi, Elisa Isoardi squalificata? "Campi di concentramento", cosa le è scappato di bocca in diretta

19 marzo 2021 a

Elisa Isoardi rischia la squalifica dall’Isola dei Famosi? È l’indiscrezione, a dir poco clamorosa, che sta ricovando nelle ultime ore dopo che è stato rilasciato un comunicato che ha gettato nel caos tutti i telespettatori del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. “La produzione sta valutando i provvedimenti da prendere nei confronti di un naufrago, reo di aver utilizzato un linguaggio improprio durante la diretta di ieri”: è questo il testo del comunicato ufficiale che ha scatenato un vero e proprio toto-nome.

La produzione dell’Isola è stata bravissima a creare un caso, dato che non ha specificato di quale naufrago si tratti: inoltre nessuno si è accorto di nulla durante la diretta, quindi il caso è subito esploso sui social, che sono partiti alla caccia dell’episodio incriminato. “È per Elisa Isoardi - scrivono alcuni utenti - per la frase di ieri sui campi di concentramento”. Pare infatti che la conduttrice televisiva, impostasi subito come uno dei personaggi più interessanti di questa edizione, abbia detto a un compagno di avventura di non lamentarsi perché non si trova in un campo di concentramento.

Nel caso dovesse essere davvero così, in molti riterrebbero esagerato un provvedimento disciplinare nei confronti della Isoardi. Ma non si esclude che la punizione possa riguardare Akash Kumar, che finora è stato tra i naufraghi più controversi in questi primi giorni: “È stato maleducato nei confronti di Tommaso Zorzi e ha detto a Iva Zanicchi che non la conosceva perché lei è di un’altra epoca”, hanno fatto notare alcuni utenti. Ma sembra essere troppo poco per un provvedimento o addirittura una squalifica.

