Live-Non è la d'Urso, rissa tra Alessandro Cecchi Paone e Walter Zenga: "Buzzurro, ignorante". Si sfiora la querela?

Walter Zenga sul piede di guerra contro Alessandro Cecchi Paone. Avete sentito lo scontro a Live non è la d’Urso? Il portierone era collegato da Dubai quando sul tema vaccini si è consumato uno scontro epocale. Zenga ha parlato della sua esperienza negli Emirati, dove ha ricevuto il vaccino cinese (che non ha ancora chiesto l’autorizzazione all’Ema). Così scoppia la scintilla. Zenga rimprovera al giornalista di non aver viaggiato e lui sbotta. “Ti querelo”, urla. “Ma sei scemo o vuoi che ti querelo? Parla di calcio, ignorante!”, continua Cecchi Paone.

Ed è solo la prima frase contro Zenga. Poi Cecchi Paone rincara la dose: “Buzzurro. Ignorante”. Zenga non risponde a quella che potrebbe sembrare una vera provocazione. Ma la tensione sale alle stelle. Lo scontro finisce così, senza altra conseguenza. “Zenga è molto amareggiato”, racconta una fonte vicina al portiere.

Tutto questo provocherà strasichi? Ci saranno querele? Mistero. Per adesso non si sa. La cosa che tutti vorrebbero, in un momento come questo, potrebbe essere una stretta di mano virtuale tra i due, visto sono persone di grande spessore: Cecchi Paone è un uomo di grande cultura e Zenga un vero sportivo. Seppellite i sentimenti di guerra, fate pace! Ed è il popolo della Rete a chiederlo a gran voce. Serve un po’ di tempo e tutto potrebbe tornare come prima.

