Isola dei Famosi, tam-tam fuori controllo: l'ultimo "acquisto" di Ilary Blasi, chi piomba in Honduras

L'Isola dei Famosi è pronta ad accogliere un nuovo naufrago? Dopo l'ingresso di quattro nuovi concorrenti nell'ultima puntata del reality andata in onda, Beppe Braida, Valentina Persia, Brando Giorgi e Myrea Stabile, si fanno sempre più insistenti le voci su un quinto nuovo naufrago. Si tratta dell'ex tronista di Uomini e donne Andrea Cerioli.In un primo momento si pensava che Cerioli sarebbe sbarcato in Honduras al posto della Miss Italia Carolina Stramare, che si è ritirata dal gioco ancor prima dell'inizio del reality a causa di problemi familiari. Ma non è andata così. Adesso, però, Cerioli si troverebbe proprio in Honduras, stando all'indiscrezione lanciata da Chi. Secondo il settimanale di Alfonso Signorini, l'influencer si troverebbe in un resort in attesa di entrare in gioco qualora qualcuno dei naufraghi decidesse di ritirarsi.

Per ora, quindi, Andrea Cerioli sarebbe solo una riserva. In realtà già nelle scorse puntate abbiamo assistito all'abbandono di due naufraghi, Akash Kumar e il Visconte Guglielmotti. Entrambi eliminati al televoto, hanno avuto la possibilità di restare su un'altra isola, Parasite Island. Ma tutti e due hanno preferito ritirarsi. A questo punto, con due concorrenti in meno, potrebbe essere la volta buona per Cerioli. Per sapere cosa accadrà, non resta che aspettare la prossima puntata dell'Isola.

Intanto la fidanzata dell'ex tronista, Arianna Cirrincione, ha rilasciato un'intervista al settimanale Novella 2000. E alla domanda su chi dei due sia più ordinato in casa, la giovane ha risposto: "Io sono fissata per l’ordine. Lui è un po’ superficiale in questo senso, per esempio io la mattina metto sempre in ordine i divani, mentre lui appena arriva me li disfa". I due, che convivono ormai da anni, non starebbero pensando ancora al matrimonio. La priorità sembra essere un'altra: "Vogliamo prima fare un figlio. Per il matrimonio ci sarà tempo".

