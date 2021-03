Striscia la Notizia, Gerry Scotti "spinto" accoglie la Manzini così: "Brava, mi piace tanto. Sembri proprio una...", prego?

24 marzo 2021 a

Siamo a Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5, la puntata è quella di oggi, mercoledì 24 marzo. Nel dettaglio siamo a Striscia tra poco, il segmento introduttivo della trasmissione, in cui vengono anticipati alcuni dei contenuti del tg satirico ideato da Antonio Ricci. Ma non solo. Nel pre-puntata, Gerry Scotti si spende anche in un quiz sulla storia di Striscia la Notizia. Ad essere interrogata, insomma a dover rispondere alla domanda, è la socia dietro al bancone, Francesca Manzini. E, per onor di cronaca, l'indovinello riguardava un vecchio stacchetto di una coppia storica di veline, probabilmente la più iconica: Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia.

Ma al di là del quiz, che potete vedere seguendo il link in calce all'articolo, ha colpito l'accoglienza, molto "calorosa", riservata da Gerry Scotti alla Manzini. Dopo un breve monologo introduttivo in cui ringraziava le maestranze che stanno "a rigorosa distanza di sicurezza" in ossequio alle norme anti-Covid, ecco che Scotty chiama "la nostra star, Francesca Manzini". Musica maestro, ed ecco che Francesca scende le scale e raggiunge al centro dello studio, davanti al bancone come sempre nell'anteprima, Gerry Scotti.

Ed eccoci, dunque, all'accoglienza molto calorosa: "Devo dire... gradevolissima", premette Gerry Scotti. La Manzini si presenta con un lungo e morbido vestito, molto elegante. "Vestito molto bello, portato con disinvoltura", aggiunge Gerry. Quindi, il dettaglio che ha carpito la sua attenzione: "Scarpa color cherry che mi piace tanto, tanto, tanto". "Modello Giuditta", chiosa la Manzini. E Scotti rincara: "Sì, brava Manza... sembri proprio una collegiale. Ti terrei qui con me ma prima, per esserne sicuro, devi rispondere bene al quiz". Quindi, dopo un diluvio di complimenti, largo all'indovinello su Canalis e Corvaglia...

