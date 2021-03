Striscia la notizia. Paola De Micheli intercettata con il leghista: "Pensate alla Boldrini che non paga la colf..."

25 marzo 2021 a

Non molla, Paola De Micheli, "e continua a darsi un gran daffare per le strade della capitale". A Striscia la notizia, il tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci, mettono ancora una volta nel mirino l'ex ministra dei Trasporti del governo Conte 2, provvidenzialmente silurata dal neo premier Mario Draghi visti i disastri su Autostrade per l'Italia e soprattutto la gestione del dossier mezzi pubblici legato alla pandemia di coronavirus.

Ora il suo nome è tornato in auge perché candidata alla presidenza dei deputati Pd alla Camera, nel complesso gioco di scacchi e incastri che il neo segretario Enrico Letta deve risolvere per accontentare tutte le correnti interne. E non a caso la De Micheli intercettata da Striscia parla al telefono proprio con Letta: "Enrico, amore, tutto bene? Secondo me è arrivato il momento che il Pd sia guidato da una donna. P-D, lo dice il nome stesso: Paola De Micheli. Ti piace? Sì? No...".





D'accordo, si tratta della bravissima imitatrice Valeria Graci, ma la risposta di Letta che possiamo intuire negativa è assolutamente verosimile. La finta De Micheli poi inizia ad aggirarsi nei dintorni dei palazzi romani, parlando un po' di tutto coi colleghi. "Stavo pensando una cosa - spiega al grillino Alessandro Amitrano -, per la somministrazione dei vaccini io c'ho un vecchio metodo: an-ghin-gò chi sta sotto non lo so, il vaccino a chi lo do? lo do a... me. Questa ha sempre in funzionato, quando giocavo in cortile".

Si fa poi più seria con Edoardo Rixi, della Lega: "Noi donne in politica abbiamo pagato abbastanza, siamo sempre state penalizzate, soprattutto noi del centrosinistra". "Mah...", replica il leghista, scettico. "Basta pensare alla Boldrini, che non ha ancora pagato la colf...", lo convince la De Micheli-Graci, strappandogli un sorriso. Finale alla Sanremo, con la De Micheli che canta: "Siamo donne, oltre alle gambe c'è il Pd. Questa è proprio forte, fa ridere". Convinta lei...

