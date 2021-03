Isola dei Famosi, Elisa Isoardi: "Cachet astronomico", spunta la cifra spesa da Mediaset per convincerla

26 marzo 2021 a

Sul web e sui social stanno impazzando le indiscrezioni sui presunti cachet dei concorrenti dell’Isola dei Famosi. Non solo, perché le voci riguardano anche Ilary Blasi e i suoi opinionisti: la conduttrice percepirebbe circa 50mila euro a puntata; considerando che il reality va in onda su Canale 5 per ben due volte a settimana, la moglie di Francesco Totti potrebbe incassare circa un milione. Tra gli opinionisti, invece, l’ultimo arrivato è quello più pagato: si tratta di Tommaso Zorzi, che sta capitalizzando al meglio il boom di popolarità dovuto al Grande Fratello Vip.

Pare infatti che guadagni circa 50mila euro, mentre Elettra Lamborghini la metà (25mila) e Iva Zanicchi sui 20mila. Ma passiamo al capitolo naufraghi: le differenze sono piuttosto marcate a seconda di quanto sono conosciuti. La “paperona” dell’Isola dovrebbe essere Elisa Isoardi, che secondo i ben informati intascherebbe circa 15mila euro a settimana. Alle sue spalle dovrebbero esserci Daniela Martani e Ferdinando Guglielmotti, entrambi con un cachet che si aggirerebbe intorno ai 12mila euro: il visconte però si è già ritirato, è durato pochissimo.

Vale di meno, invece, la partecipazione dei vari Vera Gemma, Paul Gascoigne, Gilles Rocca, Roberto Ciufoli e Brando Giorgi avrebbero firmato un contratto che prevederebbe un cachet di 7mila euro a settimana. Pare, però, che ci sia qualcuno che viaggia a cifre addirittura più basse: il naufrago meno pagato dovrebbe incassare circa 3mila euro, ma non è stato svelato il suo nome.

