Isola dei Famosi, brutale rissa a un passo dal fuoco tra Fariba e Ubaldo: "Solo con le telecamere", "Stai scherzando?". Poi il caos

All'Isola dei Famosi, il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5, esplodono inevitabilmente le prime tensioni. Dura, la vita da naufraghi: poco cibo, mosquitos e punture, caldo, umidità, letti improvvisati e scomodi. E ovviamente nervi a fior di pelle. E così, mentre i due gruppi - Burinos e Rafinados - continuano ad ignorare l'esistenza di Parasite Island, la convivenza tra Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo si fa molto, molto difficile. La lite? Per il fuoco.Ma procediamo con ordine. Ad aprire le danze è Ubaldo, che urla: "Il fuoco bisogna tenerlo vivo". Parole che pungono nel vivo la madre di Giulia Salemi, che replica a brutto muso e accusa: "Io lo faccio sempre, anche di notte, tu al contrario ti mostri interessato solo quando si avvicinano le telecamere. Non si fa così". Insomma, la peggiora delle accuse per un naufrago dell'Isola dei famosi: collaborare soltanto in favor di telecamera.

E, non a caso, Ubaldo se la prende molto per queste accuse: "Ma davvero lo stai dicendo? Ma stai scherzando? Significa che non mi consoci davvero. Allora se vuoi il fuoco te lo mantieni tu, visto che finora ci ho pensato io", ha picchiato durissimo. Insomma, collaborazione ai minimi termini. Eppure, poco dopo, tra i due c'è un riavvicinamento: "Le persone più sono vicine e più succedono discussioni, l'importante è chiarirsi", ha affermato Fariba. "L'amore non è bello se non è litigarello", ha replicato Ubaldo. Insomma, una tregua, una pax, necessaria per cavarsela sull'Isola. Almeno fino al prossimo litigio...

