Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini sbotta: "Tutte caz***e!", scoppia un grosso caso

26 marzo 2021 a

a

a

La notizia del cachet stellare di Elettra Lamborghini all’Isola dei Famosi è stata smentita dalla stessa cantante con un tweet al vetriolo. Stando a quanto riportato dal portale Gossipitalia, Elettra Lamborghini guadagnerebbe ben 25mila euro a puntata. L’indiscrezione ha fatto infuriare la cantante, che riprendendo la notizia ha commentato: “Tutte caz***e! Tutte caz***e!".

"Cachet astronomico". Elisa Isoardi, spunta la cifra: ecco quanto spende Mediaset per averla all'Isola

Quello della Lamborghini, comunque, non è stato l’unico cachet al centro della polemica. Una certa attenzione è stata posta anche sulla classifica dei naufraghi più pagati per ogni settimana di permanenza. Ai primi posti dell’elenco ci sarebbero Elisa Isoardi e il visconte Ferdinando Guglielmotti, che però ha già abbandonato l'Honduras. Per quanto riguarda gli altri, invece, pare che i compensi a puntata più elevati siano quelli di Ilary Blasi e a seguire dell'inviato Massimiliano Rosolino e Tommaso Zorzi.

Daniela Martani, il crollo in diretta all'Isola dei famosi: "Perché sei così?". E Rocca la umilia davanti a tutti

Intanto prosegue l’avventura di Elettra all’Isola insieme ai suoi due compagni di avventura: gli opinionisti Tommaso Zorzi, fresco della vittoria al Grande Fratello Vip, e la celebre cantante Iva Zanicchi. Al timone del reality di Canale 5, invece, c’è Ilary Blasi. L’inizio della Lamborghini all’Isola non è stato dei più semplici: la cantante ha dovuto rimandare per ben due volte il suo esordio in studio perché risultata positiva al Covid poco prima della partenza del reality.

Nella vasca, senza veli e con lo champagne: la foto (pazzesca) di Ilary Blasi scatena Totti, cosa gli esce di bocca | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.