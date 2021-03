Isola dei Famosi, raptus di Vera Gemma: "Vogliono che gli lecchi il c***", rischia l'eliminazione

26 marzo 2021 a

a

a

Vera Gemma non si aspettava affatto di finire in nomination al termine della puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda giovedì 26 marzo su Canale 5. Dopo la conclusione della lunga diretta, condotta da Ilary Blasi, è arrivato lo sfogo amaro con Daniela Martani: la naufraga è convinta di essere stata votata solo perché non ha voluto seguire il leader del gruppo dei Burinos. “Io non sto dietro a nessuno, sono un animale sciolto”, ha dichiarato la Gemma.

"Cachet astronomico". Elisa Isoardi, spunta la cifra: ecco quanto spende Mediaset per averla all'Isola

La quale poi ha aggiunto: “Se devo uscire da questo gioco esco a testa alta come quella che sono e sono sempre stata nella vita. Non lecco il c*** a nessuno e non mi piego di fronte a nessuno”. La Martani le ha immediatamente espresso tutta la sua solidarietà, anche se lo sfogo di Vera è andata avanti ancora per un po’: “Sono in nomination perché non mi sono ‘accollata’ un gruppo dove dovevo fare il cagnolino e seguire il leader. Io non ho leader, non ho padroni e non ho gruppi”.

"Cosa c'è dietro la crisi di pianto". Daniela Martani, Isola dei famosi piccante: maliziosissimo sospetto dall'Honduras

Un cane sciolto a tutti gli effetti quindi, però questa caratteristica potrebbe non pagare in un gioco come l’Isola dei Famosi, in cui anche le alleanze sono importanti per andare avanti. La Martani si è schierata apertamente con lei: “Io sono come te. Lo sai che anche io non mi piago mai di fronte a nessuno, ti capisco”. Che stia nascendo un’alleanza? Vera e Daniela formerebbero un duo mica da ridere…

"La finale? Per ora...". Isola dei famosi, la disastrosa fuga di notizie che inguaia Mediaset: cosa è sfuggito dalla bocca di Zorzi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.