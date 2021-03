Isola dei famosi, movimento folle e dramma per Paul Gascoigne: addio al reality, come si è ridotto

27 marzo 2021 a

Dice addio all'Isola dei famosi Paul Gascoigne. L'allenatore abbandona il programma di Canale 5 dopo un infortunio al braccio causato da un movimento maldestro durante la prova ricompensa andata in onda nella puntata di giovedì 25 marzo. Non è bastato l'immediato intervento di un medico che si è precipitato per soccorrere il naufrago. La stessa Ilary Blasi si è preoccupata per l'accaduto chiedendo notizie all'inviato sull'isola, Massimiliano Rosolino: “Paul si è fatto male a una spalla, dov’è ora? Dal medico? Anche lui alla spalla.. quest’anno c’abbiamo un problema con le spalle". Il nuotatore ha però fornito solo spiegazioni superficiali.

Paul non è rientrato in Palapa durante la quarta puntata dell’Isola dei Famosi. Per restare, tutti i partecipanti devono essere in condizioni perfette dal momento che il reality è particolarmente complesso dal punto di vista fisico. Il suo ritiro rappresenterà l’ennesimo buco all’Isola dopo i ritiri da Parasite Island, in seguito alle eliminazioni al televoto, del Visconte Guglielmotti e dell’egocentrico Akash Kumar. L'annuncio dell'abbandono di Gascoigne arriverà secondo Fanpage solo lunedì 29 marzo 2021, durante il quinto appuntamento. L'allenatore dovrà infatti restare fermo per un paio di settimane e questo lo costringerà a un addio forzato e l'obbligo di ritornare in Italia. Il campione era riuscito in appena due settimane di trasmissione a conquistare la simpatia del pubblico.

Sull'isola di Cayos Cochinos era riuscito a farsi apprezzare dai compagni di avventura - in particolare Gilles Rocca - grazie alla sua ironia e sul web la notizia del suo abbandono non è stata accolta con favore. Ma nella vita dell'ex calciatore sono innumerevoli i momenti neri. Tutti comunque lasciati alle spalle. Tra questi un passato segnato da problemi con l’alcol e sregolatezza. Una lunga riabilitazione negli Stati Uniti, il carcere, la depressione fino alla minaccia di suicidio.

