Isola dei Famosi, struggente Elisa Isoardi: "Perché devo chiederle scusa". Dolorosa confessione sulla madre, ciò che non aveva mai detto

L'Isola dei Famosi, il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5, è anche un'occasione per confessarsi, per mettersi a nudo. E non solo perché si è ripresi giorno e notte dalle telecamere. Un esempio? Arriva da Elisa Isoardi, la naufraga più seguita ed attesa, il nome più pesante di questa edizione, la conduttrice Rai finita in un programma di punta Mediaset. Ma qui non si parla di televisione. Bensì di affetti, di sentimenti.

Infatti, la Isoardi, parlando con Ilary Blasi si è spesa in considerazioni dal grande peso specifico. "Vorrei per la prima volta chiedere scusa a mia madre", ha premesso. Il riferimento è al difficile rapporto familiare che Elisa ha vissuto negli ultimi tempi. "Non sono riuscita mai a dirle certe cose - ha aggiunto con grande onestà la conduttrice -. Poi c'è stato un periodo in cui non ci siamo tanto prese. Qui ho molto più tempo per pensare e forse riesco a rendermi conto di certe questioni".

Dunque, Elisa si è spesa in una promessa tutta dedicata alla madre: "La prima cosa che farò quando uscirò da qui? Vorrei fare un viaggio insieme a lei e passare un po' di tempo insieme a lei - ha sottolineato Elisa -. Siamo due donne molto forti e il dire il ti voglio bene non è da noi", ha concluso la Isoardi. Insomma, Elisa mattatrice in tutti i sensi. Non solo per la sua bellezza che ha già conquistato molti dei naufraghi e anche i tabloid inglesi che, seguendo Gascoigne, hanno notato la sua bellezza. Di poche ore fa, infatti, un titolo del Sun tutto dedicato alla Isoardi e alla sua bellezza in costume. Ma ora, della Isoardi, si parla per le bellissime e toccanti parole riservate a sua madre direttamente dall'Honduras.

