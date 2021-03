Amici, tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano si passa agli insulti: "Godi a vederli ridotti così", "Clandestina"

28 marzo 2021 a

a

a

Il format non cambia. Ad Amici, anche nella sua versione serale, volano stracci tra Lorella Cucacarini ed Alessandra Celentano. Il tutto nella seconda puntata del talent condotto da Maria De Filippi su Canale 5, quella di sabato 27 marzo. Al centro della discussione la sfida lanciata dalla Celentano all'allieva della Cuccarini, Martina Miliddi. Il punto è che Lorella non ha gradito questa sfida: la Celentano infatti ha proposto una coreografia quasi di classico, pur sapendo che Martina non ha mai studiato danza classica.

"Ah, non è tuo? È che Belen...". Imbarazzo totale, cosa scappa detto al duo comico: De Martino spiazzato, la De Filippi costretta a intervenire

La scelta ha fatto sbottare la Cuccarini: "Sei troppo furba. Tu ti diverti a mettere i ragazzi sulla botola, vederli cadere e godi pure di questo. Io non te lo permetto”. Quindi, la Celentano ha replicato a sua vola in modo deciso, rivolgendosi alla giuria: "Adesso loro vedranno una versione diversa. Perché la signora Cuccarini ha deciso di modificare i passi. Quindi vedrete una coreografia falsificata in maniera clandestina".

Amici 2021, Belen Rodriguez furiosa per la battuta a Stefano De Martino. Come massacra Pio e Amedeo | Guarda

Incalzata, la Cuccarini ha spiegato ai giudici di Amici Serale che si è trovata costretta a modificare i passi perché Martina non ha mai studiato classico. Quindi ha sottolineato come i guani della Celentano siano scorretti. E lo scontro, inesorabilmente, continua.

Amici o Sanremo? Maria De Filippi, colpaccio storico: chi arriva al Serale, apoteosi a Mediaset

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.