Uomini e Donne, "con chi è uscita Gemma Galgani". Altissima tensione: cuore frantumato ancora?

29 marzo 2021 a

a

a

Come prima. Più di prima. Gemma Galgani e Sirius sono nuovamente usciti insieme: una vera bomba per chi segue Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Infatti, dalle anticipazioni, emerge che i due si sono rivisti. Un clamoroso, impensabile, riavvicinamento dopo lunghi mesi di grande freddo, accuse e distanza. Ma procediamo con ordine.

Parte la canzoncina, la signora non entra: "Costretta a tornare a casa di corsa". Sconcerto dalla De Filippi, disastro dietro le quinte

“Gemma Galgani è uscita con Nicola Vivarelli. I due sottolineano subito di essersi visti per chiarire tutto ciò che era rimasto irrisolto tra di loro prima che lui partisse. La torinese ha provato forti emozioni rivedendolo e passando un po’ di tempo con lui in nome dei vecchi tempi. La sera prima invece è uscita con Roberto, il cavaliere con la passione del golf che condivide con Isabella. – si legge su Il Vicolo delle News –. Roberto le dice chiaramente che tra loro può esserci solo amicizia, perché vuole conoscere solo l’altra dama. Gemma ci rimane davvero male, piange molto durante la puntata sopraffatta dalle varie emozioni e dai rifiuti”. Resta comunque il fatto che, incredibilmente, i due siano usciti di nuovo insieme.

Gemma Galgani piange in studio, voci dal set di Uomini e donne: a 71 anni l'ultima atroce umiliazione. Anche la De Filippi è senza parole

La loro storia d’amore, quella tra Gemma Galgani e il ragazzo di molto più giovane di lei, è finita su tutti i giornali, ma senza neppure un bacio. Sirius, ovvero Nicola Vivarelli, è tornato dopo la missione sulle navi della marina mercantile (dai video sappiamo che è stato all’estero). Ora, dopo la delusione che ha vissuto Gemma lo scorso anno, lui è tornato in grande spolvero. Le anticipazioni di oggi, lunedì 29 marzo, di Uomini e Donne parlano chiaro: Siurs e Gemma ci riprovano.

"Il sesso alla sua età...". Tina Cipollari, la più brutale delle rivelazioni intime su Gemma Galgani: ko tecnico

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.