I Fatti vostri. Giancarlo Magalli potrebbe essere sostituito da Salvo Sottile

Qualcosa potrebbe cambiare nel cast de I Fatti Vostri. Tv Blog ha rivelato che il cast non sarebbe unito come dovrebbe, in particolare pare si sia accesa un’antipatia tra Samanta Togni e Mary Segneri. Le due avrebbero avuto problemi durante le prove, la tensione è arrivata alle stelle e la rottura sarebbe definitiva. Giancarlo Magalli andrebbe d’accordo con tutti e non avrebbe problemi con Salvo Sottile. Non sarebbe così invece per Umberto Broccoli. Salvo Sottile invece va d'accordo con tutti e potrebbe essere il nuovo conduttore del programma di Rai Due.

"Lo fa, appena ti distrai". Prego? Giancarlo Magalli, altra rivelazione imbarazzante su Samanta Togi: il "vizietto"

Salvo Sottile potrebbe infatti sostituire Giancarlo Magalli nella prossima stagione. Si parla di uno spazio maggiore per lui e che a farne le spese potrebbe essere Magalli. Pare che se ne parlerà con più certezze tra qualche settimana. Ovviamente togliere I Fatti Vostri a Magalli sarebbe qualcosa di clamoroso. Non solo perché Magalli è un conduttore storico Rai, ma anche perché è il volto dei Fatti Vostri da tanti anni. E tutte queste voci sul clima teso e poco sereno dietro le quinte non fanno altro che far aumentare la possibilità che ci sia un cambio nella gestione del programma.

"Alla Volpe...". Magalli, disastroso fuorionda: la regia manda tutto in diretta, che imbarazzo ai Fatti vostri | Video

Qualche mese fa è andato in onda un curioso siparietto nella trasmissione. In diretta è infatti arrivata una telefonata per partecipare al gioco della trasmissione di Rai2: ma la persona al telefono non voleva davvero giocare con Giancarlo Magalli. “Ma che gioco è, quello dei Fatti Vostri?”, ha esclamato la signora riconoscendo la voce del conduttore.

