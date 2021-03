Uomini e Donne, la confessione di Sirius sui mesi passati in mare. Gemma Galgani stupita

Francesco Fredella 29 marzo 2021 a

“Ho passato tre mesi pesanti”, ora Sirius - che torna a Uomini e donne dopo mesi di lontananza passati in mare - vuota il sacco. Nulla di nuovo per Sirius, alias Nicola Vivarelli, che riprende il secondo tempo del film: ancora una volta corteggia Gemma Galgani sotto gli occhi di tutti. Ma sembrerebbe una trovata pubblicitaria, secondo i più disfattisti. “Avrei voluto festeggiare con i miei amici e uscire, ma siamo nella stessa situazione", racconta in diretta il marinaio.

La prima persona ad attaccarlo è stata Tina, ancora una volta in tutti questi mesi ha parlato di una storia (quella tra il marinaio e Gemma) che avrebbero un retrogusto amaro. I due, lo ricordiamo, non sono mai dati un bacio. Ma sono usciti assieme pochissime volte, prima della pandemia. Poi la rottura improvvisa. Uno stop. Lui è partito imbarcandosi sulle navi da crociera, dove non ha mai perso il contatto con i suoi fan. Ora il ritorno, sicuramente in grande spolvero. Per la gioia dei fan di Uomini e donne, Sirius potrebbe trovare per davvero l’anima gemelle e chi sperava in un suo approdo all’Isola dei famosi ha dovuto rassegnarsi. Niente reality. E neppure l’ombra del Grande Fratello vip si vede in lontananza.

La reazione di Gemma Galgani, storica dama 70 enne, non è stata delle migliori. Infatti, dopo aver avuto un flirt brevissimo con Gemma lo scorso anno, ora spuntano nuovi retroscena. La Galgani, che ha avuto un breve flirt con Maurizio, riuscirà a ricucire con Nicola Vivarelli? Un mistero, anzi un giallo. Tutto, però, potrebbe far sperare in un ritorno di fiamma tra i due. Gemma, lo ricordiamo, aveva detto di sentirsi trascurata da Sirius, che l’aveva invitata in Toscana per trascorrere le vacanze estive. Lei rifiutò categoricamente accusando il bel marinaio di voler sfruttare la popolarità di Gemma per pubblicizzarsi in tv. Ma Sirius ha sempre negato assicurando tutti di provare sentimenti veri per la Galgani.

