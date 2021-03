I Soliti Ignoti, "questo no". Caterina Balivo, prima la disfatta e poi il colpo basso: sbotta contro Amadeus, imbarazzo su Rai 1

30 marzo 2021 a

Sotto a chi tocca. E nella puntata de I Soliti Ignoti trasmessa su Rai 1 lunedì 29 marzo è toccato a Caterina Balivo. Lei la super-ospite d'eccezione per Amadeus, la vip che si è sfidata con gli ignoti con l'obiettivo di vincere e devolvere il montepremi allo Spallanzani di Roma, sin dagli albori della pandemia in primissima fila nella lotta al coronavirus.

Ma la strada della Balivo è stata tutta in salita, tra abbagli, errori e anche imprevisti. Tanto che è arrivata all'ultimo ignoto con zero euro e senza alcun indizio disponibile. Insomma, una clamorosa disfatta, con pochi precedenti, per la conduttrice Rai. E però, alla fine, il guizzo: la Balivo è infatti riuscita a indovinare il lavoro dell'ultimo concorrente, strappando così 35mila euro per la fase finale. E come ogni sera, a quel punto, prima di permettere al parente misterioso l'ingresso in studio, ha svelato le identità di tutti gli ignoti.

Ma è quando si arriva alla concorrente numero cinque che la Balivo esprime il suo dissenso. Il punto è che Amadeus ha spiegato: "L'ignoto aveva detto la temperatura è fondamentale. La temperatura del motore per far volare un aereo è fondamentale ed è lei la pilota di aerei". E così Caterina ha sbottato: "No, questo no Ama. Questo era difficile. Negli altri non sono stata attenta, ma questo non l'avrei mai indovinato. Era difficile". Il conduttore ha abbozzato un sorriso e ha risposto: "Non c'è nulla di impossibile a I Soliti Ignoti". Per inciso, alla fine la Balivo è riuscita ad azzeccare il parente misterioso: 35mila euro dritti dritti in beneficenza.

