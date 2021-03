Isola dei Famosi, "il suocero morto di Covid". Ilary Blasi e Daniela Martani, bomba di Dagospia: ciò che nessuno sapeva

30 marzo 2021 a

Sussurri a Mediaset. Voci rilanciate con la consueta puntualità da Giuseppe Candela su Dagospia, nella rubrica A lume di Candela. Fari puntati sull'Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e arrivato alla sua quinta puntata, che si è consumata nella serata di ieri, lunedì 29 marzo. Fari puntati, in particolare, su Daniela Martani, altresì nota come "la nazi-vegana", animalista convinta ma anche negazionista convinta, contraria al vaccino anti-coronavirus e che sul Covid ha sostenuto delle teorie piuttosto bislacche (eufemismo).

Insomma, una presenza, quella della Martani all'Isola, che già prima del via aveva sollevato parecchi dubbi, interrogativi e polemiche. Forse anche in Ilary Blasi. Si legge infatti su Dago: "La presenza di Daniela Martani all'Isola dei Famosi ha suscitato parecchie polemiche, una partecipazione ritenuta inopportuna per le sue uscite a dir poco infelici sul Covid. A Cologno Monzese gira voce che anche Ilary Blasi non avrebbe fatto i salti di gioia per la Martani nel cast del reality, proprio la Blasi a ottobre scorso ha perso suo suocero Enzo, papà di Francesco Totti, per il Covid", conclude Dagospia. E, in effetti, l'indiscrezione non farebbe una piega.

Sempre in tema di curiosità, la medesima rubrica rilancia un'indiscrezione su Dario Franceschini, mister mille poltrone, il ministro della Cultura riconfermato anche nel governo di Mario Draghi. Bene, il piddino è "pazzo" di Leonardo, la serie proposta su Rai 1 e dedicata al genio di Leonardo, appunto. "Gli ascolti hanno premiato un’altra volta la scelta di unire storia, bellezza e Italia. Il successo di Leonardo un’altra indicazione per la Rai ad investire sempre di più in cultura, cinema, audiovisivo", ha infatti twittato Franceschini.

