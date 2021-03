Uomini e Donne, spunta la ex di Akash Kumar: "Cosa deve risolvere", rivelazione scottante sull'ex naufrago

Francesco Fredella 30 marzo 2021 a

Akash Kumar ancora al centro del gossip. Ora spunta un’ex di Uomini e Donne - il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 -, che rompe il silenzio a Casa Chi, il format di Alfonso Signorini. “Ho conosciuto Akash a dicembre e abbiamo trascorso le vacanze di Natale insieme, anche io so che viene da una delusione d’amore e so che ha delle cose da risolvere con se stesso causate da questa rottura che fa male”, dice Giovanna Abate.

“Ci siamo stretti fin da subito e c’è un legame speciale tra noi. Akash è una persona particolare, ma ha un animo buono e questo ha fatto subito leva su di me e mi ha fatto andare oltre i suoi grandi e bei occhioni ed è cominciata una frequentazione, che non è ancora amore, ma una bellissima conoscenza. Ci sentiamo ancora”, ha aggiunto Giovanna.

Akash adesso ha confermato quanto detto dall’ex tronista, ma ha anche parlato di chiusura: “Con Giovanna mi sono frequentato. Però vedi che tutti stanno andando in televisione? Però vabbè dai, chiuso un rapporto si apre un portone“, continua. Ma Akash, uscito da poco dall’Isola dei famosi, non parla. Non si sa, effettivamente, se tra loro possa esserci un rapporto tenerissimo. Il modello resta in silenzio. Ma c’è un rebus: si stanno frequentando o hanno chiuso il rapporto? Sembra che tra loro si sia rotto del tutto quel rapporto di amicizia o flirt: una fonte segreta ci dice che non si sentono da tempo. Pare, invece, che in passato si siano sentiti spesso tramite messaggi, ma senza successo. Una rottura totale che, però, non è mai mai arrivata in pasto al gossip di questi ultimi mesi.

