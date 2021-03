Isola dei Famosi, gaffe di Miryea Stabile: "Dovevamo montare...". Ilary Blasi tenta di fermarla ma è troppo tardi

30 marzo 2021 a

"Quest'Isola dei famosi non decolla". Esordisce così Ivan Rota che su Dagospia racconta le ultime chicche di gossip sul programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. "Non basta farla diventare L’ Isola del doppio senso per alzare lo share: forse gli autori dovrebbero impegnarsi un pochino". Da qui quella che definisce la "battuta cult" andata in scena la notte precedente. Le due squadre di naufraghi dovevano montare un totem a forma di uccello, quando l’ex pupa Miryea Stabile se n'è uscita così: “Eravamo primi, poi abbiamo avuto qualche problema a montare l’uccello”. “Il totem”, l'ha corretta repentinamente la conduttrice.

Per Rota questi tentativi non bastano dunque. E nemmeno la primissima gaffe fatta dalla conduttrice che a inizio edizione aveva esclamato: "Voglio mostrarvi il luogo più importante de L'Isola dei Famosi, il cuore pulsante dove si ritroveranno tutti questa sera. Vi faccio entrare dentro la pat***a". Poi le scuse: "Ho rovinato tutto, era un momento suggestivo". Accanto a lei gli opinionisti hanno tentato di rassicurarla: "Non è la p**ta, non ti sbagliare. Io ti amo Ilary". Anche se i più maliziosi hanno dubitato fosse vera. Per alcuni in realtà tutto sarebbe stato programmato.

Una sorpresa in quest’Isola dei Famosi per Rota c'è ed è proprio Ubaldo Lanzo. "Stilista e cromatologo, un uomo che, rispetto a molti nel cast, ha il dono dell’educazione", scrive per poi ricordare che l'ha scoperto Piero Chiambretti lo ha scoperto e lo ha portato nei suoi programmi.

