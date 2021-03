DiMartedì, Ilaria Capua lancia un avvertimento: "Il coronavirus non andrà via, diventerà solo endemico"

31 marzo 2021 a

Accantonate ogni speranza, "il coronavirus non andrà via". Parola di Ilaria Capua. La direttrice dell'UF One Health Center, in collegamento con DiMartedì su La7, non ha usato mezzi termini ribadendo comunque la necessità di "vedere il bicchiere mezzo pieno". Ad avallare la sua tesi alcuni paesi europei che hanno contato "più di 1000 morti al giorno. Da noi non è successo, mi auguro che in brevissimo tempo da noi la curva dei ricoveri e decessi cominci a crollare. Con le misure si riesce ad appiattire la curva. Con il vaccino, si schiaccia".

Nel salotto di Giovanni Floris l'esperta ha confidato: "Il virus non andrà via, diventerà endemico. La sua circolazione è attiva. Il vaccino azzera la malattia e riduce la trasmissione. Il vaccino Pfizer riduce del 90 per cento la trasmissione con 2 dosi. Con una dose, la riduce dell'80 per cento. Con la vaccinazione si riduce progressivamente la circolazione, che però non può essere azzerata". Ne sono un esempio le altre infezioni "per cui si continua a vaccinare proprio perché i virus circolano ancora, altrimenti non ci sarebbe bisogno del vaccino". Insomma, "la transizione dalla fase pandemica a epidemica avverrà, avremo cluster qui e lì ma con la vaccinazione ridurremo la circolazione virale senza abbatterla del tutto, ma questo non è un problema".

Lo è di più la polemica sollevata questi giorni sui criteri della vaccinazione, che vede alcune categorie rivendicarne la priorità. Magistrati e parlamentari compresi. "In una situazione d'emergenza bisogna mettere in sicurezza chi comanda, ma non si tratta di tutto il Parlamento - ha però voluto precisare -. Ci sono determinate figure che vanno protette. Sappiamo che i rischi maggiori riguardano gli over 70, si poteva vaccinare a tappeto chi ha più di 70 anni", ha concluso lanciando una chiara frecciatina alle regioni.

