Amici, "quell'sms di Maria De Filippi". Cala il silenzio in studio: la rivelazione vietata di Emanuele Filiberto

Emanuele Filiberto di Savoia è stato chiamato da Maria De Filippi per fare il giudice al Serale di Amici 2021. La sua presenza ha disorientato molti dei telespettatori della scuola di talenti di Canale 5, dato che nessuno l’aveva minimamente messa in conto, anche se il nobile aveva partecipato ad Amici Celebrities, nella categoria canto. A volerlo fortemente in questa edizione in qualità di giudice è stata proprio la De Filippi, con la quale pare che ci sia stima reciproca.

In un’intervista rilasciata a Il Giornale, Emanuele Filiberto ha svelato un retroscena sulla sua presenza ad Amici: “Maria mi ha mandato un sms un paio di mesi fa. Nel quale mi scriveva che aveva un’idea per me. Dopo un po’ mi ha richiamato e mi ha spiegato meglio. Ho accettato perché mi piacciono i suoi programmi e come li presenta”. Sugli altri giudici, Stash e Stefano Di Martino, il nobile ha ammesso che non li conosceva prima di far parte della trasmissione, ma che ci va d’accordo con entrambi, anche se i tre non parlano mai dei pareri che esprimono nel programma.

Inoltre Emanuele Filiberto non si è sottratto dall’esprimere la sua opinione sugli scontri tra gli insegnanti che animano il programma da ben prima che iniziasse il Serale: da una parte il nobile ha detto di comprendere il desiderio di difendere la propria squadra, ma dall’altra ha ammesso che non si permetterebbe mai di dire ad una giovane ragazza che è negata. E quindi si può dire che i giudizi netti e duri della maestra Alessandra Celentano non fanno per il nobile.

