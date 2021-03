Detto Fatto, "Selvaggia Lucarelli cacciata dal ristorante". Bomba su Rai 2: quando è arrivata Belen Rodriguez...

31 marzo 2021 a

La SuperClassifica di Jonathan Kashanian è sempre una delle rubriche più attese all’interno di Detto Fatto, la trasmissione condotta da Bianca Guaccero che va in onda su Rai2. All’interno di tale rubrica, infatti, non mancano mai delle vere e proprie chicche di gossip. Come l’ultima che vede come protagoniste niente di meno che Belen Rodriguez e Selvaggia Lucarelli. È noto da tempo che tra le due non scorra buon sangue e che non ci sia particolare simpatia reciproca, per usare un eufemismo.

Jonathan ha svelato un retroscena che le ha viste coinvolte qualche anno fa. Tutto parte dal fatto che la showgirl argentina aveva aperto un ristorante con Joe Bastianich: una volta si era presentata anche la Lucarelli insieme a Gianni Morandi. “Belen ha cacciato Selvaggia dal suo ristorante”, ha assicurato l’opinionista di Detto Fatto, secondo cui la giornalista di Tpi e del Fatto Quotidiano sarebbe stata raggiunta dal personale che le ha intimato di abbandonare il locale perché persona non gradita.

“Avrà avuto i suoi buoni motivi per farlo, del resto il locale era suo”, ha aggiunto Jonathan che però non ha voluto spiegare perché la Lucarelli era considerata persona non gradita dalla Rodriguez, pur dando l’impressione di sapere qualcosa a riguardo. Invece l’opinionista della Guaccero ha rivelato perché il locale di Belen e Bastianich è durato poco: pare che l’imprenditore non apprezzasse le idee della showgirl argentina…

