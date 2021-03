Denise Pipitone, a Pomeriggio 5 lo sconvolgente appello in lacrime di Olesya: "Mamma, non ti ho mai scordato". Ore decisive

31 marzo 2021 a

Il caso di Olesya Rostova fa irruzione a Pomeriggio 5. Si tratta della ragazza russa che potrebbe essere Denise Pipitone, la ragazza scomparsa 17 anni fa a Mazara del Vallo. Una vicenda su cui sta indagando Chi l'ha visto?, il programma di Federica Sciarelli. Il punto è che al programma di Barbara D'Urso, nella puntata di oggi, mercoledì 31 marzo, è stata proposta una lunga parte dell'intervista rilasciata dalla Rostova a Pomeriggio 5. Il tutto mentre cresce l'attesa: è davvero Denise Pipitone? La somiglianza tra le due ragazza, in effetti, è davvero spiccata. E parecchi snodi temporali della vicenda si intrecciano alla perfezione.

Intervistata in un programma russo, Olesya ha affermato: "Già quando avevo cinque anni avevo capito che ero sola. I nomadi mi dicevano che la mia mamma mi aveva portato in Ucraina con sé. Probabilmente ho 20 anni. Forse mi hanno battezzato nella chiesa dell'ospedale quando ero piccola". Dunque, in lacrime, l'appello alla madre naturale: "Mammina mia non ti ho mai dimenticato, ti ho sempre cercato. Sono viva, voglio sapere. Non so cos'altro dire ora".

E ancora, la giovane russa ha aggiunto di essere stata rapita quando era una bambina e di non sapere chi sia sua madre. Da par suo Giacomo Frazzitta, il legale della madre di Denis, Piera Maggio, ha dichiarato: "Attendiamo i risultati di un test del Dna e siamo speranzosi". Nel corso di questi lunghissimi 17 anni, infatti, ci sono state moltissime segnalazioni e altrettanti avvertimenti. Ma, fino ad oggi, nessuna pista si è rivelata concreta.

