Striscia la Notizia, demolisce Laura Boldrini: "Frustate la cameriera", come la "beccano" al ristorante

01 aprile 2021 a

a

a

Dura la vita, ora, per Laura Boldrini. Lo scandalo-colf e delle dichiarazioni della sua assistente parlamentare continua a far parlare: clamoroso contrappasso per la fu presidenta. E della vicenda, non certo per la prima volta in questi giorni, se ne occupa anche Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5, che nella puntata in onda mercoledì 31 marzo dedica un servizio all'ex presidente della Camera. Servizio molto tagliente.

Lo introduce Michelle Hunziker, con queste parole: "Il web continua a scatenarsi sul rapporto burrascoso tra Laura Boldrini e le sue collaboratrici e sulla sua fissazione per la parità di genere". Dunque, ecco una carrellata di meme circolati online che mettono nel mirino lady Boldrinova per la vicenda della colf e per la sua fissazione per la desinenza, appunto. A commentare i meme proposti nel servizio la voce fuori campo dell'altro conduttore, Gerry Scotti.

Si parte con il classicissimo Marchese del Grillo in versione Boldrini: "Io so' io e voi non siete un ca***". Poi le proteste contro l'assistente parlamentare: "Il mio cachemirino era nuovo... guarda come lo ha ridotto?". E ancora, si immagina la fu presidenta al ristorante: "Il servizio è lento, mi frustate la cameriera?", chiede con fare severo.

E via dicendo, si picchia sempre più duro. Ecco una finta pubblicità di un prodotto per le pulizie: "Stanco di pagare le colf? Nessun problema: pulisci la tua casa con Mrs Muscola!". E sulla immaginifica confezione del prodotto ecco una colf di colore, muscolosissima e con capelli rosa.

Poi il meme con faccione imbronciato di Laura Boldrini, la quale afferma: "Quando scopri che la tua colf si è rivolta a un patronato piuttosto che a un matronato". Si passa poi agli sfottò sulla fissazione per le desinenze, per il declinare tutto al femminile. Notevole il "non sarà mai la festa della donna fino a che non si chiamerà 8 marza". Striscia la Notizia al curaro contro la Boldrini. E non poteva essere altrimenti...

Striscia la Notizia contro Laura Boldrini: il servizio

Laura Boldrini e la collaboratrice-colf? Striscia la Notizia sgancia la bomba: chi l'aveva già smascherata nel 2014

"Astra". Gerry Scotti e Michelle Hunziker si adeguano: a Striscia un clamoroso "messaggio politico" per gli italiani?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.