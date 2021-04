Denise Pipitone a Chi l'ha visto, spunta l'ex di Anna Oxa: "Sequestro e sparizione", l'ultima bomba della Sciarelli

01 aprile 2021 a

a

a

A Chi l'ha Visto? si è parlato del caso che più di tutti tiene gli italiani con il fiato sospeso: la scomparsa di Denise Pipitone. Alla redazione di Rai 3 è giunta infatti la segnalazione di una telespettatrice che raccontava l'appello di una ragazza russa rapita da piccola e in cerca della sua mamma. A far alzare dalla sedia il pubblico sono state le foto che ritraggono la giovane somigliante a Piera Maggio, mamma della piccola Denise scomparsa diciassette anni fa. Non solo, perché nonostante gli inviti di Federica Sciarelli a "rimanere con i piedi per terra", il racconto di Olysia Rostova (questo il nome della giovane) sarebbe simile a quanto può essere accaduto a Denise.

Denise Pipitone, Ricky Tognazzi massacra Federica Sciarelli: accusa e sospetto terrificanti contro la conduttrice

Ma c'è di più perché nella puntata del 31 marzo spunta un retroscena di cui nessuno, a parte l'avvocato e Piera Maggio, sapeva nulla. Si tratta di Behgjet Pacolli, esperto di rapimenti internazionali, imprenditore di origine kosovara ed ex compagno di Anna Oxa. L'uomo nel 2004, poco dopo la sparizione della bambina a Mazara del Vallo, si interessò alla vicenda parlando di un "sequestro internazionale" e dando la sua disponibilità - in quanto magnate - anche economica per le ricerche. Pacolli propose di fare un appello in forma anonima sui giornali italiani, con l'obiettivo di farsi riconsegnare la bambina.

"Mammina, non ti ho mai dimenticato". Denise, sconvolgente appello in lacrime in tv della russa Olesya: ore decisive

Poco dopo però Piera Maggio ricevette un messaggio in cui le veniva detto che Denise era in Svizzera. A quel punto il legale di famiglia avvisò la Procura della Repubblica. Un gesto che fece sparire Pacolli. Solo successivamente l'imprenditore rilasciò una dichiarazione ammettendo che Denise era nei balcani in un campo rom, salvo poi smentire la notizia. La pista del rapimento è sempre stata la più battuta nel caso Pipitone, tanto che la stessa Piera Maggio si fidava parecchio di quanto dichiarato da Pacolli ora irraggiungibile.

"Ricordate l'altra pista?". Denise Pipitone, scelta drastica dell'avvocato della madre: corsa in Russia, cosa c'è dietro la scelta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.