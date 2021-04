Uomini e Donne, Tina Cipollari horror contro Gemma Galgani: "So chi hai portato a letto". Altarini svelati, un mare di lacrime

Francesco Fredella 01 aprile 2021 a

a

a

Nuovo dramma per Gemma Galgani, rifiutata ancora una volta da un cavaliere a Uomini e Donne, la trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. E' un brutto momento per la dama torinese, che deve fare i conti con i sentimenti. Una vera tempesta, visto che la Galgani non riesce a trovare l'uomo adatto. Con Nicola Vivarelli, alias Sirius, che è tornato dalla missione sulle navi da crociera (dove è imbarcato come marinaio) ci sarà solo un confronto. Tra loro è finito tutto ed è irrecuperabile, ma l'ennesima delusione arriva quando decide di chiudere la sua conoscenza con Domenico. Gemma, intanto, si dispera e allo stesso tempo mette palla al centro cercando di ritrovare il sorriso con due cavalieri: il suo ex Nicola e Roberto.

Come la prenderà Tina Cipollari, che solitamente attacca senza freni Gemma? Ora va in onda nell'ultima puntata uno scontro epocale. Tutto inizia con l'ennesimo sfottò di Tina Cipollari, che dice a Gemma Galgani: "Da giovane non so che tipo di vita hai fatto, so che ti sei divertita e hai fatto l'amante". Una stoccata durissima. Una doccia gelata. Interviene anche Maria De Filippi. Tina prosegue e dice: "Maria! L'ha dichiarato lei su DiPiù. Lo ha dichiarato lei che è stata l'amante di Walter Chiari. Pretendo che tu chiami la redazione. Sono stanca di passare per scema".

Gemma cerca di difendersi in tutti i modi. "Avevamo solo un'intesa professionale Non voglio passare per quello che non sono". Non si placano le polemiche e gli attriti. Uomini e donne regala, ancora una volta. un vera e propria telerissa. Tra Gemma e Tina tornerà mai il sereno? Un vero mistero. Secondo i ben informati sarà molto difficile vederle strette in un abbraccio.



