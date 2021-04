Adriano Celentano, guadagno stratosferico dal flop "Adrian": solo nel 2019 un milione di utili

02 aprile 2021 a

Partita come un grande flop, la serie tv Adrian si è raddrizzata. Il cartone animato voluto Adriano Celentano, e realizzato in un primo momento in 26 episodi da 22 minuti ciascuno, aveva appesantito tutta la macchina produttiva e i conti della società di produzione Clan Celentano srl. Tanto che i debiti nel 2017 erano a quota 31,4 milioni di euro e nel 2018 a 31,5 milioni.

"Mediaset però si è dimostrata paziente con il cantante", scrive Italia Oggi che ricorda il debutto nel 21 gennaio 2019 su Canale 5 di Aspettando Adrian. Nelle prime due puntate del preambolo teatrale (di 30 minuti) alla messa in onda del cartoon, Celentano apparve in video solo pochi minuti. Non andò meglio nelle puntate successive. Così il Biscione, tenuto conto anche dei problemi di salute dell’artista, decise di fermare tutto.

Ma l'accordo era un altro così dal 7 novembre al 5 dicembre del 2019 il pubblico potè assistera ad Adrian Live-Questa è la storia con un format completamente diverso: uno show classico di 60 minuti condotto da Celentano. Ma è stato il rispetto del contratto a consentire alla Clan Celentano srl di passare all’incasso. Nel 2017 i ricavi sono stati di 1,8 milioni di euro, nel 2018 di 1,1. Ma è stato nel 2019 che le vendite e le prestazioni sono salite alle stelle a quota 24,1 milioni, con un milione di euro di utili, mentre i debiti si assestano a quota 14,6 milioni.

