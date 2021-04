Verissimo, Elettra Lamborghini sotto le lenzuola: "Dopo il Covid? Molto focoso, non pensavo ad altro"

03 aprile 2021 a

A Verissimo è arrivato il tanto atteso momento del tris di opinionisti dell’Isola dei Famosi. Stiamo parlando ovviamente di Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi, che si sta rivelando un trio veramente ben assortito a sostegno di Ilary Blasi: è anche grazie a loro se il reality di Canale 5 sta facendo registrare ottimi ascolti in queste prime settimane di messa in onda.

I tre si sono presentati insieme nel salotto di Silvia Toffanin, ma a scaldare l’atmosfera e ad uscire dal seminato ci ha pensato soprattutto Elettra Lamborghini. La nota ereditiera ha infatti avuto a che fare con il coronavirus, risultando positiva proprio pochi giorni prima del debutto programmato all’Isola dei Famosi. Adesso Elettra si è ripresa e sta benissimo, ma non ha vissuto momenti facili: “È anche venuto a mancare il mio cagnolino durante il Covid, me lo sognavo ogni notte. Però per fortuna è durato poco. Come è stato riabbracciare mio marito? Molto focoso, perché non pensavo ad altro”.

Dopo uno sguardo di ammonimento ironico da parte della Toffanin, la Lamborghini ha aggiunto che “mi è dispiaciuto per l’Isola, ma adesso va tutto benissimo”. Tra l’altro poi Elettra ci ha tenuto a precisare che, a dispetto di quanto si possa pensare e immaginare per via dei reality che ha affrontato in passato, lei si sente una ragazza molto tranquilla e per nulla stravagante.

