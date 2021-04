Verissimo, l'ospite gela Silvia Toffanin: "Ho assistito a due suicidi", un racconto pesantissimo

03 aprile 2021 a

a

a

Alessio Boni è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. L’attore ha presentato i suoi nuovi progetti, ma ha anche parlato della sua vita privata e di alcuni episodi che lo hanno segnato in maniera molto pesante. Racchiusi anche nel suo libro, dal titolo Mordere la nebbia, che è uscito il 25 marzo. Uno dei momenti più forti riguarda il tema del suicidio, sul quale Alessio Boni ha fatto una confessione atroce alla Toffanin.

"Quella domanda a Giorgia Meloni...". Zorzi suda freddo dalla Toffanin: un caso scomodissimo su Canale 5

“Ho assistito a due suicidi. Uno si è buttato e uno si è tagliato le vene. Uno è stato durante un set, un altro andavano male le cose a casa”: una confessione che ha fatto calare il gelo in studio, d’altronde per nessuno è semplice rimanere indifferenti dinanzi a storie del genere. Inoltre l’attore ha ammesso alla Toffanin la sua difficoltà nel descrivere tali eventi drammatici: “Lì ti rendi conto come tutto è nulla in un secondo. Come ci vuole un niente per togliere quella preziosità”.

"Ci hanno beccati". Tommaso Zorzi lo confessa alla Toffanin: cos'è successo davvero con Gabriel Garko

Sempre parlando del suo libro appena uscito, Boni ha commentato anche un altro capitolo, quello dedicato al padre. L’attore ha raccontato alla Toffanin di essere molto legato ai suoi genitori, anche se il rapporto con il padre è stato particolare perché lui non era molto espansivo dal punto di vista affettivo. In più ha fatto fatica ad accettare che il figlio volesse diventare attore anziché lavorare nell’azienda di famiglia: “Mio padre non lo capiva, gli sembrava un tradimento. Adesso però ne è orgogliosissimo”.

"Molto focoso, non pensavo ad altro". Elettra Lamborghini, confessione intima dalla Toffanin: sotto le lenzuola, dopo il Covid...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.