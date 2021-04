Serale Amici 2021, Alessandra Celentano umilia l'ospite Stefano De Martino: "Meno male che hai cambiato carriera"

04 aprile 2021 a

Sale la tensione al Serale di Amici 2021 tra Alessandra Celentano e il suo ex allievo Stefano De Martino, ospite d'eccezione di Maria De Filippi nel programma che lo lanciò nel mondo dello spettacolo. L'ex marito di Belen Rodriguez è stato chiamato a commentare l'esibizione di Tommaso Stanzani e Alessandro Cavallo, dopo un guanto di sfida lanciato da Lorella Cuccarini, acerrima rivale della Celentano. L'allievo della Cuccarini, Alessandro, si è dimostrato più preparato e pronto tecnicamente e ha vinto la sfida. A quel punto, De Martino ha pizzicato la Celentano: "Io avrei rifiutato il guanto". Ne nasce un duro confronto verbale con la Celentano che, visibilmente stizzita, ha replicato a De Martino andando decisamente troppo sul personale: "Mi va in fumo il cervello. Menomale che hai fatto un’altra carriera. Ti dico solo questo".

Ci sarebbero tutti gli estremi per una maxi-rissa, anche perché il pubblico sembra tutto schierato con il ballerino e conduttore, ma De Martino dimostra grande signorilità o forse sottilissima perfidia e replica con queste parole: "Grazie per l’apprezzamento per il cambio di carriera. Anche perché penso che sia una cosa che ci lega. Facciamo entrambi televisione".

Risposta spiazzante, che sembra sopire la polemica anche se il sorriso sfoggiato da De Martino sembra piuttosto di circostanza e piuttosto amareggiato. La Celentano, però, anziché accettare la tregua rincara: "Io te l’avevo detto. E tu dicevi no no voglio fare il ballerino. Invece avevo ragione". Traduzione: l'ex allievo di Amici ha fatto bene a cambiare carriera in corsa, perché sul versante danza non c'erano speranze. Non proprio delicatissima.

