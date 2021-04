Domenica In, Enrico Papi gela Mara Venier: "Non dovevi, non mi piacciono queste cose", il dramma privato

04 aprile 2021 a

Un po’ a sorpresa su Rai1 è apparso Enrico Papi, ex volto storico di Sarabanda e attuale conduttore di punta di Tv8. Papi è stato ospite di Mara Venier a Domenica In, dove per la prima volta ha parlato in pubblico della perdita della mamma Luciana. Un dolore immenso che lo ha messo in grande difficoltà: “No, ma non dovevi - ha iniziato a fare alla padrona di casa - mi dispiace, ma non mi piacciono molto queste cose. È stata una grande perdita”.

Papi non è riuscito a trattenere le lacrime, travolto dall’onda emotiva, come è normale che sia in questi casi: “Donna di una generosità estrema, che mi ha insegnato a esserlo. Molto forte. Ha sofferto, ma fino all’ultimo cercava la battuta”, ha dichiarato a proposito della sua cara madre. Poi ha svelato che, nonostante avesse la morte nel cuore, si è comunque presentato in studio per registrare una puntata di Name that tune: d’altronde vale sempre la regola dello spettacolo che deve continuare.

“Ti capisco benissimo”, lo ha consolato Mara Venier, che poi ha cambiato discorso e parlato della carriera di Papi. Il quale ha spiegato perché si è fermato all’apice, per poi ritornare dopo un po’ di tempo: “C’è un momento in cui ti rendi conto che o smetti di fare certe cose e ti evolvi o involvi. Avevo dato poco spazio alla famiglia e stava diventando una catena di montaggio. Noi siamo dei giullari, per farlo devi essere in sintonia. Mi sono messo da parte e poi sono tornato. Ora sono molto contento perché i miei programmi stanno avendo successo”.

