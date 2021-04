Domenica In, vedete questa foto? Il dramma di Al Bano Carrisi si consuma in diretta da Mara Venier: occhio al dettaglio

05 aprile 2021 a

Niente da fare. Tentativo fallito. Nessuna "pax" per Pasqua. La conferma è arrivata direttamente da Domenica In, il programma di Mara Venier in onda su Rai 1, nella sua puntata speciale per Pasqua di ieri, domenica 4 aprile. In collegamento da Cellino San Marco, infatti, Al Bano Carrisi ha confermato che Romina Power non si era unita a lui e a Loredana Lecciso per il giorno di festa, nonostante l'appello lanciato qualche settimana fa in tal senso proprio da Al Bano, che aveva invitato l'ex moglie e la Lecciso a fare pace.

Eccolo, in collegamento da Cellino attorno a una tavola pasquale imbandita da ogni tipo di prelibatezza. Insieme ad Al Bano i figli e il fratello Tyron, oltre a Romina Junior, Cristel e Yari. Ma Romina non c'era: nessuna reunion familiare tra i due nuclei. Insomma, i margini per ricucire i rapporti tra le due sarebbero inesistenti, pesano troppo le frecciate e i rancori del passato.

Ma tant'è, dopo la delusione ecco l'intervista. La Venier indaga, cerca di comprendere se Cristel e il marito Davor Luksic stiano pensando ad avere un terzo figlio. La donna da par suo ha detto che si vedrà in futuro e, nel caso, che Zia Mara sarà la prima a saperlo.

E ancora, nel corso della puntata, Mara Venier ha raccontato di essere stata la vittima di uno scherzo di Romina Power, Cristel, Yari e Romina Junior: "Disgraziate, mi avete fatto passare due ore di Pasqua stamattina che ho detto sono impazzite". Nessuna spiegazione più approfondita, però. Per la reunion familiare, forse, ci si proverà alla prossima Pasqua. Nel frattempo, collegamenti separati: da un lato, nella foto, Romina Power. Dall'altro, Al Bano.

