Isola dei Famosi, Ilary Blasi fa il nome: "Perché la adoro, una vera passione". Un caso senza precedenti

Dritta al punto, senza troppe strategie e peli sulla lingua. Onesta e trasparente. Si parla di Ilary Blasi, padrona di casa all'Isola dei Famosi, il reality in onda su Canale 5 con Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi come opinionisti. Già, perché in un'intervista a Repubblica, la Blasi si racconta senza infingimenti e rivela anche chi sono i concorrenti e gli ospiti che preferisce in questa edizione dell'Isola.

"Io sono spettatrice, prima che conduttrice. Sono ironica, cinica a volte. Posso essere una mer***, certe cose delle squadra Burinos-Rafinados mi fanno ridere", ha premesso la moglie di Francesco Totti. Che poi ammette come i reality, per lei, sembrino fatti ad-hoc: "C’è un po’ di tutto: la diretta, l’imprevisto, gli ospiti, gli opinionisti. Posso essere me stessa e mi sento a mio agio".

Quindi, come accennato, la Blasi si sbottona sulle sue preferenze, i concorrenti che segue con più interesse: "I naufraghi li sto ancora studiando, in ogni puntata uno va su e l’altro giù", ha spiegato. Poi, però, ha fatto due nomi: "Ho una passione per Valentina Persia, sarà che è romana. Poi adoro Vera Gemma: è libera". E ancora, ha aggiunto: "Sull’isola alla fine sono tutti un po’ burinos e un po’ rafinados. Ma nella vita la differenza la vedi. Io sono nella tribù burinos, orgogliosamente", ha concluso Ilary Blasi.

Insomma, Ilary Blasi punta le sue attenzioni sulla Persia e Vera Gemma. La prima è comica, attrice, ballerina e cabarettista, esordio in tv nel 1994 con La sai l'ultima. Vera Gemma è invece la figlia del compianto Giuliamo Gemma e della sua prima moglie, Natalia Roberti: anche lei attrice, ha recitato in due film di Dario Argento ed è grande amica di Asia Argento, con cui partecipò nel 2020 a Pechino Express.

