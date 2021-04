Isola dei Famosi, rissa furiosa con finale drammatico: "Portatela in infermeria", cos'è successo tra Daniela Martani e Francesca Lodo

05 aprile 2021 a

Malore per Francesca Lodo a poche ore dalla diretta dell’Isola dei Famosi su Canale 5. La naufraga ha abbandonato momentaneamente il gioco e attualmente si trova in infermeria per tutti gli accertamenti medici necessari. Nella puntata in onda questa sera Ilary Blasi informerà tutti sulle condizioni di salute dell’ex letterina di Passaparola. Poco prima del malore, la Lodo aveva avuto una conversazione accesa con Daniela Martani.

Le due naufraghe hanno discusso per via delle porzioni di riso suddivise da Angela Melillo, che è stata nominata porzionatrice ufficiale. La fame in Honduras, insomma, inizia a farsi sentire e di conseguenza i toni si alzano per lo stress. Secondo Gilles Rocca, però, dietro alle discussioni della Martani col gruppo ci sarebbe lo zampino di qualcuno che si diverte a creare scompiglio per motivi strategici.

Alle tensioni tra i naufraghi si aggiunge anche il maltempo: la pioggia ininterrotta delle ultime ore ha reso difficile mantenere il fuoco acceso. Tutti infatti hanno lavorato molto per non farlo spegnere. Intanto, l’arrivo di Fariba su Playa Reunion ha dato un vero e proprio scossone a tutto il gruppo. La madre di Giulia Salemi piace così tanto agli altri concorrenti che ha già ricevuto molti complimenti da parte dei suoi compagni d’avventura. Le due concorrenti a rischio questa sera sono Daniela Martani e Drusilla Gucci. Chi uscirà,però, finirà su Playa Esperanza, l’Isola che permette ai naufraghi eliminati di poter rientrare in gioco.

