Striscia la notizia, anche Michelle Hunziker perde il controllo. "Porca put***, sedia di m***", fuori controllo

Anche Michelle Hunziker a volte perde il sorriso e il controllo. A Striscia la notizia volano parole grosse quando Gerry Scotti lascia la linea all'inviato Davide Rampello. Siamo nell'anteprima del tg satirico di Canale 5, fondato e diretto da Antonio Ricci. Come i telespettatori avranno imparato, è il momento in cui la conduttrice svizzera si concede il lusso e il divertimento di vestire i panni di qualche improbabile personaggio.

In questo caso tocca a Rampello, curatore della rubrica "Paesi e paesaggi". Voce melliflua, azzimato, un po' impettito, il signor Rampello-Hunziker delizia, si fa per dire, i telespettatori con le sue chicche un po' Linea verde un po' Mela verde, tra natura, storia ed enogastronomia. "Siamo in collegamento dalla Bassa Val Colleria", spiega, per la precisione "dall'altopiano del Perrotrotto". In questa amena località alpina, fari puntati su "un manicaretto locale, la gnagnafagna, lo fanno le massaie, secondo un'antica e segreta ricetta tramandata dai monaci che abitavano la zona secoli fa".





Gerry non sembra convintissimo: "Ma è un panico con la mortadella...". "Questa è l'Italia della qualità, ma ora è tempo di andare", si congeda Rampello. Che purtroppo sbatte il piede contro la sedia-trono su cui era seduto. E qui si scatena l'inferno: "Ahaia porca put***a, che cos'è sta storia! Non volevo neanche venire, sta sedia di m***. 400 chilometri per un panino di m***". La regia censura a fatica, Scotti terrorizzato fa ampi cenni, come dire "taglia taglia". A giudicare dalla interpretazione assai credibile, Michelle aveva proprio voglia di sfogarsi.

