Uomini e Donne, morta Erica Vittoria Hauser: una terrificante tragedia, che cosa le è successo?

Un altro drammatico lutto colpisce Uomini e Donne, il secondo in pochi giorni che riguarda passati protagonisti del programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5: è morta infatti Erica Vittoria Hauser, volto del Trono Over del dating-show Mediaset. Si apprende che la donna è morta nel sonno, nella sua casa a Roma. La sua ultima partecipazione a Uomini e Donne risale al 2013: lasciò la trasmissione assieme a Ivano Rotoli, il cavaliere che la aveva conquistata e spinta a prendere parte a Uomini e Donne.

La storia tra la Hauser e Rotoli, però, non durò a lungo: dopo il programma fecero coppia solo per qualche mese, per poi salutarsi e andare ognuno per la sua strada. La Hauser aveva appena 44 anni. Ignote le ragioni del decesso, avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 aprile. I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 7 aprile, alle 11 nella chiesa di San Gioacchino, a Roma, così come annunciato dai familiari. La donna si era mostrata su Facebook l'ultima volta il primo aprile, sorridente, in un video.

La morte i Erica piove pochissimi giorni dopo la morte di Fabio Donato Saccu, altro giovanissimo ex protagonista del Trono Over (anche in questo caso non sono ancora trapelate le cause del decesso). La Hauser era originaria del Principato del Liechtenstein, Erica viveva a Roma da anni ed aveva raggiunto la popolarità proprio in occasione della partecipazione alla trasmissione di Canale 5. Nel suo passato una carriera nel mondo della moda, precocissima: iniziò a sfilare quando aveva soltanto 13 anni. Assente da tempo dalla televisione, aveva mantenuto un legame con i fan tramite i social, dove era molto attiva e lo è stata fino all'ultimo.

