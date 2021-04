Isola dei Famosi, impensabile Iva Zanicchi: "Si è rinc*** per te". La naufraga che ha fatto perdere la testa al marito, grosso caso in famiglia

06 aprile 2021 a

Continua a regalare gioie l'edizione de L'Isola dei Famosi, il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Protagonista di un simpatico siparietto, tanto per cambiare, la cantante e opinionista del reality Iva Zanicchi. In collegamento con le due naufraghe della trasmissione Daniela Martani e Drusilla Gucci, la Zanicchi ha dato il meglio di se. Drusilla Gucci ha confidato di voler uscire dall'adventure game, in quanto stanca e arrivata al limite. A quel punto si prende la scena Iva Zanicchi che tenta di spronare la ragazza: "Mio marito si è rincog****o, è impazzito per te" esclama l'opinionista. Nonostante l'intervento della Zanicchi, Drusilla non ha comunque cambiato posizione: vuole uscire dal programma.

Anche questa settimana, l'Isola dei Famosi è stata segnata da una eliminazione decisa dagli telespettatori a casa. Sulla bilancia proprio Drusilla Gucci e Daniela Martani, già protagonista di una disputa con Francesca Lodo, che aveva visto anche l'intervento dell'influencer milanese Tommaso Zorzi. Senza ormai più stimoli per continuare, Drusilla Gucci non è riuscita a coronare il suo sogno di abbandonare l'Isola: il televoto ha decretato l'eliminazione di Daniela Martani, che potrebbe continuare la sua esperienza sull'Isola della speranza, insieme a Miryea Stabile e Vera Gemma.

La sesta puntata dell'Isola dei Famosi 2021 è caratterizzata da un colpo di scena dopo l'altro. Sono due le naufraghe approdate in Honduras, nientepopodimeno che Isolde Kostner e Beatrice Marchetti. Daniela Martani ha dovuto salutare la palapa, in seguito allo scontro in televoto con la spensierata Drusilla Gucci. Non finiscono qua le sorprese: Ilary Blasi ha anche fatto sapere che ci sarà una doppia eliminazione, che si deciderà con un televoto flash dopo la prova ricompensa. I naufraghi si scontreranno in una battaglia all'ultimo pezzo di pane, per cercare di vincere un pasto. Scovare cibo è una delle cose più difficile cui sono sottoposti quotidianamente i partecipanti dello show televisivo.

