Che tempo che fa, "contratto al ribasso": indiscrezioni drammatiche sul futuro di Fabio Fazio

Tra Rai e Mediaset sono tanti i volti di punta che si stanno avvicinando alla scadenza dei rispettivi contratti. Giuseppe Candela ha fatto il punto della situazione per Dagospia e il Fatto Quotidiano, dopo aver raccolto informazioni su ognuno dei conduttori il cui futuro professionale è in bilico. Particolarmente intrigante è la situazione di Fabio Fazio, il cui contratto scadrà tra pochi mesi dopo quattro anni un po’ tribolati e non senza polemiche.

Soprattutto politiche, dato che il conduttore è finito pure davanti alla Corte dei Conti - che ha garantito la regolarità del suo contratto - ed è stato sballottato tra i canali di viale Mazzini: in quattro anni è passato da Rai3 a Rai1, compreso un anno su Rai2 e con ritorno ultimo su Rai3. Candela ha fatto notare che il compenso di Fazio è già stato ritoccato al ribasso ma adesso la crisi che ha investito il servizio pubblico potrebbe far scendere ulteriormente la cifra.

Il giornalista di Dagospia è però sicuro che la Rai non abbia particolare voglia di rinunciare a un titolo forte come Che tempo che fa, definito “in grande spolvero sia sul fronte ospiti che dal punto di vista auditel, ma le condizioni difficilmente potranno essere le stesse di quattro anni fa”. Secondo Candela sia la Rai che Fazio hanno intenzione di continuare insieme, ma va trovato un accordo: “Non si escludono colpi di scena. Fazio ha mercato, lo sa lui, lo sa la Rai. Ma la Rai è pur sempre la Rai, anche per il conduttore di Savona”.

