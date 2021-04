Isola dei Famosi, Elisa Isoardi fuori? "Ha già un contratto con Mediaset", l'indiscrezione fa insorgere i colleghi: grosso caso a Cologno?

06 aprile 2021 a

Elisa Isoardi è ancora impegnata all’Isola dei Famosi, dove però le cose non si sono messe molto bene per lei. Nonostante sia uno dei volti di punta di questa edizione condotta da Ilary Blasi, la conduttrice televisiva rischia di andare a casa presto: ieri ha perso il televoto flash con Andrea Cerioli, ma come a tutti gli eliminati le è stata offerta la possibilità di continuare la sua esperienza a Playa Esperanza, la spiaggia che può valere la riammissione in gioco a seconda di cosa decide il pubblico.

La Isoardi ha accettato subito questa possibilità, mentre Daniela Martani - l’altra eliminata della puntata di giovedì 5 aprile - ha preferito abbandonare il reality e tornare a casa. Al momento su Playa Esperanza oltre alla Isoardi ci sono Vera Gemma e Miryea Stabile: tre concorrenti forti, che catalizzeranno l’attenzione dei telespettatori fino alla prossima puntata dell’Isola. Nel frattempo arrivano indiscrezioni importanti sul futuro professionale della Isoardi.

Stando a quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia e Fatto Quotidiano, Elisa avrà una nuova possibilità sulle reti Mediaset dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi: “Ha accettato il reality in cambio di un programma suo”. Quale? I ben informati parlano di diverse possibilità: Davide Maggio addirittura ha svelato l’ipotesi di una conduzione di Domenica Live, ma la cosa più probabile al momento sembra essere la conduzione di uno spin-off di Mattino 5 per il fine settimana. “Soluzione - scrive Candela - che potrebbe agitare gli attuali conduttori del contenitore mattutino”.

