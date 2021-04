Debora Villa, Pasqua drammatica per la comica di Camera Cafè: dritta in ospedale, le sue condizioni

Francesco Fredella 06 aprile 2021 a

Pasquetta amara. Da dimenticare per Debora Villa, la protagonista di Camera Cafè. E’ finita in ospedale a causa, a quanto pare, di un’allergia. Sui social ha pubblicato una foto che è diventata virale ed ha ricevuto, subito, decine e decine di commenti. Alessia Marcuzzi, che con Debora ha diviso per alcune puntate il ruolo di ‘Iena’, è stata una delle prima a mandarle messaggi di affetto. Poi è arrivato il post di Giulio Golia: “No, cavolo! Rimettiti presto!”. E anche altri personaggi: Chiara Maci, il cantante Nek, Filippo Nardi e Adriana Volpe hanno voluto omaggiarla con una frase sui social.

Ma c’è il commento di Nancy Brilli, che forse ha pensato al Covid, ad aver lasciato tuti senza fiato: “Che strazio, Deborina! Deve finire prestissimo”, ha scritto l’attrice romana. Per fortuna non si è trattato di Covid. Lei stessa, a corredo della foto, ha scritto: “Buona Pasquetta a tutti”. E poi gli hashtag “allergia” e “sfortuna nera”. A quanto pare si è trattato di intossicazione alimentare. “Siete veramente tanti a chiedermi come sto. Siete troppi! Sono viva, ma anche quando sto male… influencer sempre!”, ha detto in un video sui social. Debora non ha perso la verve comica dicendo: “Sono intossicata, ma viva”.

E immediatamente sono arrivate decine e decine di altri messaggi. La Villa è apparsa in condizione di salute decisamente migliori rispetto a ieri, quando in una foto è apparsa in ospedale con la mascherina e flebo. In tempi di Covid si pensa sempre al peggio, ma ci sono (purtroppo) migliaia di altre patologie. Che spesso sottovalutiamo.

